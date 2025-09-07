Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького для Укрінформу.

Як росіяни удосконалюють озброєння?

Вадим Скібіцький пояснив, що ворог здійснюватиме комбіновані атаки з використанням БпЛА різних типів, зокрема хибних цілей, а також крилатих і балістичних ракет різного базування: морського ("Калібр"), повітряного (Х-101, Х-32) та наземного ("Іскандер").

Противник може використовувати як балістичну ракету, так і крилату. Але що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики із завдавання ударів. По-друге – застосування модернізованого озброєння,

– додав заступник начальника ГУР.

Скібіцький зазначив, що росіяни змінили тактику застосування дронів-камікадзе: якщо раніше "Шахеди" летіли прямолінійно, то тепер можуть годинами кружляти довкола Києва, змінюючи висоту.

Крім того, ворог модернізував й ракетне озброєння. Наприклад, ракета Х-101 отримала нові елементи – засоби радіоелектронної боротьби, подвійні бойові частини та вдосконалену систему навігації й управління для подолання українських засобів РЕБ.

За словами Вадима Скібіцького, наразі йде еволюція: триває вдосконалення всіх засобів збройної боротьби та ураження.

Саме тому говорити про те, що противник зупиниться на якомусь рівні, буде неправильно. Наприклад, система "Комета" була 8-, 12-канальна, тепер – 16-канальна, а в перспективі вже 32-канальна, що дасть змогу долати систему радіоелектронної боротьби,

– підкреслив він.

Заступник начальника ГУР додав, що зараз завдання України – забезпечити ефективну протидію цим загрозам.

