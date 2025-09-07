Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького для Укрінформу.
Читайте також Росія наростила виробництво "Шахедів": у ГУР розповіли, скільки одиниць виробляє за місяць
Як росіяни удосконалюють озброєння?
Вадим Скібіцький пояснив, що ворог здійснюватиме комбіновані атаки з використанням БпЛА різних типів, зокрема хибних цілей, а також крилатих і балістичних ракет різного базування: морського ("Калібр"), повітряного (Х-101, Х-32) та наземного ("Іскандер").
Противник може використовувати як балістичну ракету, так і крилату. Але що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики із завдавання ударів. По-друге – застосування модернізованого озброєння,
– додав заступник начальника ГУР.
Скібіцький зазначив, що росіяни змінили тактику застосування дронів-камікадзе: якщо раніше "Шахеди" летіли прямолінійно, то тепер можуть годинами кружляти довкола Києва, змінюючи висоту.
Крім того, ворог модернізував й ракетне озброєння. Наприклад, ракета Х-101 отримала нові елементи – засоби радіоелектронної боротьби, подвійні бойові частини та вдосконалену систему навігації й управління для подолання українських засобів РЕБ.
За словами Вадима Скібіцького, наразі йде еволюція: триває вдосконалення всіх засобів збройної боротьби та ураження.
Саме тому говорити про те, що противник зупиниться на якомусь рівні, буде неправильно. Наприклад, система "Комета" була 8-, 12-канальна, тепер – 16-канальна, а в перспективі вже 32-канальна, що дасть змогу долати систему радіоелектронної боротьби,
– підкреслив він.
Заступник начальника ГУР додав, що зараз завдання України – забезпечити ефективну протидію цим загрозам.
Російські війська завдали комбінованого удару
В ніч на 7 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. У Києві ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Через загоряння й руйнування житлових будинків є загиблі та поранені. Відомо про двох загиблих. У Святошинському районі жертвами стали молода жінка та двомісячна дитина.
Окрім столиці, росіяни здійснили масовану атаку на населені пункти Київщини. На жаль, внаслідок ворожих дій є інформація про постраждалу. Так, внаслідок атаки у Броварах 18-річна дівчина зазнала поранення ноги.
Цієї ночі ворожа армія також завдала масованого удару по Одесі та Одеському району дронами-камікадзе. Внаслідок удару там фіксують пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури та житлової забудови.