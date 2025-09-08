Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого для Укринформа.
Читайте также Сколько россиян ежемесячно соглашаются убивать украинцев за деньги: в ГУР назвали цифру
Какое оружие разрабатывает Россия?
Вадим Скибицкий рассказал, что Россия планирует модернизировать и создавать новые самолеты стратегической и дальней авиации, а также определила три основные боевые танки – Т-90, "Армата" и Т-80. Среди артиллерийских систем ключевыми остаются "Коалиция", различные модификации "Мсти", "Мальва", "Гиацинт" и "Магнолия".
То есть они будут пытаться с учетом опыта применения этого вооружения у нас на поле боя внедрять его в производство,
– пояснил заместитель начальника ГУР.
Отдельно Скибицкий подчеркнул, что Россия планирует существенно развивать ракетное вооружение – от стратегического до тактического уровня. По его словам, Москва планирует новые ракеты большой дальности, современные гиперскоростные противокорабельные ракеты.
Известно, что в целом враг уделяет внимание трем направлениям: увеличению дальности, повышению точности и мощности боевой части.
Потому что бить по территории Украины – это один боевой радиус, а для подготовки к 2030 году к войне со странами НАТО, соответственно и боевой радиус действия такого вооружения должен быть больше. Именно это они закладывают в свои программы вооружения,
– подытожил Вадим Скибицкий.
В то же время, по словам Скибицкого, Россия активно внедряет новые подходы, в частности использование FPV-дронов и искусственного интеллекта. В будущем страна-агрессор стремится довести долю беспилотных и безэкипажных систем на поле боя до 40%.
Россия готовится наносить комбинированные удары
- В новом интервью Вадим Скибицкий также рассказал, что враг будет осуществлять комбинированные атаки с использованием БпЛА различных типов, в частности ложных целей, а также крылатых и баллистических ракет различного базирования: морского ("Калибр"), воздушного (Х-101, Х-32) и наземного ("Искандер").
- По его словам, ракета Х-101 получила новые элементы – средства радиоэлектронной борьбы, двойные боевые части и усовершенствованную систему навигации и управления для преодоления украинских средств РЭБ.
- К тому же россияне изменили тактику применения дронов-камикадзе: если раньше "Шахеды" летели прямолинейно, то теперь могут часами кружить вокруг Киева, меняя высоту.