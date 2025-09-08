Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого для Укринформа.

Какое оружие разрабатывает Россия?

Вадим Скибицкий рассказал, что Россия планирует модернизировать и создавать новые самолеты стратегической и дальней авиации, а также определила три основные боевые танки – Т-90, "Армата" и Т-80. Среди артиллерийских систем ключевыми остаются "Коалиция", различные модификации "Мсти", "Мальва", "Гиацинт" и "Магнолия".

То есть они будут пытаться с учетом опыта применения этого вооружения у нас на поле боя внедрять его в производство,

– пояснил заместитель начальника ГУР.

Отдельно Скибицкий подчеркнул, что Россия планирует существенно развивать ракетное вооружение – от стратегического до тактического уровня. По его словам, Москва планирует новые ракеты большой дальности, современные гиперскоростные противокорабельные ракеты.

Известно, что в целом враг уделяет внимание трем направлениям: увеличению дальности, повышению точности и мощности боевой части.

Потому что бить по территории Украины – это один боевой радиус, а для подготовки к 2030 году к войне со странами НАТО, соответственно и боевой радиус действия такого вооружения должен быть больше. Именно это они закладывают в свои программы вооружения,

– подытожил Вадим Скибицкий.

В то же время, по словам Скибицкого, Россия активно внедряет новые подходы, в частности использование FPV-дронов и искусственного интеллекта. В будущем страна-агрессор стремится довести долю беспилотных и безэкипажных систем на поле боя до 40%.

