Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького для Укрінформу.
Яку зброю розробляє Росія?
Вадим Скібіцький розповів, що Росія планує модернізувати й створювати нові літаки стратегічної та дальньої авіації, а також визначила три основні бойові танки – Т-90, "Армата" та Т-80. Серед артилерійських систем ключовими залишаються "Коаліція", різні модифікації "Мсти", "Мальва", "Гіацинт" і "Магнолія".
Тобто вони намагатимуться з урахуванням досвіду застосування цього озброєння в нас на полі бою впроваджувати його у виробництво,
– пояснив заступник начальника ГУР.
Окремо Скібіцький підкреслив, що Росія планує суттєво розвивати ракетне озброєння – від стратегічного до тактичного рівня. За його словами, Москва планує нові ракети великої дальності, сучасні гіпершвидкісні протикорабельні ракети.
Відомо, що загалом ворог приділяє увагу трьом напрямам: збільшенню дальності, підвищенню точності та потужності бойової частини.
Тому що бити по території України – це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно і бойовий радіус дії такого озброєння повинен бути більший. Саме це вони закладають у свої програми озброєння,
– підсумував Вадим Скібіцький.
Водночас, за словами Скібіцького, Росія активно впроваджує нові підходи, зокрема використання FPV-дронів та штучного інтелекту. У майбутньому країна-агресорка прагне довести частку безпілотних і безекіпажних систем на полі бою до 40%.
Росія готується завдавати комбінованих ударів
- У новому інтерв'ю Вадим Скібіцький також розповів, що ворог здійснюватиме комбіновані атаки з використанням БпЛА різних типів, зокрема хибних цілей, а також крилатих і балістичних ракет різного базування: морського ("Калібр"), повітряного (Х-101, Х-32) та наземного ("Іскандер").
- За його словами, ракета Х-101 отримала нові елементи – засоби радіоелектронної боротьби, подвійні бойові частини та вдосконалену систему навігації й управління для подолання українських засобів РЕБ.
- До того ж росіяни змінили тактику застосування дронів-камікадзе: якщо раніше "Шахеди" летіли прямолінійно, то тепер можуть годинами кружляти довкола Києва, змінюючи висоту.