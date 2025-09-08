Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького для Укрінформу.

Читайте також Скільки росіян щомісяця зголошуються вбивати українців за гроші: у ГУР назвали цифру

Яку зброю розробляє Росія?

Вадим Скібіцький розповів, що Росія планує модернізувати й створювати нові літаки стратегічної та дальньої авіації, а також визначила три основні бойові танки – Т-90, "Армата" та Т-80. Серед артилерійських систем ключовими залишаються "Коаліція", різні модифікації "Мсти", "Мальва", "Гіацинт" і "Магнолія".

Тобто вони намагатимуться з урахуванням досвіду застосування цього озброєння в нас на полі бою впроваджувати його у виробництво,

– пояснив заступник начальника ГУР.

Окремо Скібіцький підкреслив, що Росія планує суттєво розвивати ракетне озброєння – від стратегічного до тактичного рівня. За його словами, Москва планує нові ракети великої дальності, сучасні гіпершвидкісні протикорабельні ракети.

Відомо, що загалом ворог приділяє увагу трьом напрямам: збільшенню дальності, підвищенню точності та потужності бойової частини.

Тому що бити по території України – це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно і бойовий радіус дії такого озброєння повинен бути більший. Саме це вони закладають у свої програми озброєння,

– підсумував Вадим Скібіцький.

Водночас, за словами Скібіцького, Росія активно впроваджує нові підходи, зокрема використання FPV-дронів та штучного інтелекту. У майбутньому країна-агресорка прагне довести частку безпілотних і безекіпажних систем на полі бою до 40%.

Росія готується завдавати комбінованих ударів