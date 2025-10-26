Россия нанесла удары дронами по объектам транспортной инфраструктуры на Черниговщине

Вечером 26 октября российские войска нанесли удары дронами по объектам транспортной инфраструктуры на Черниговщине. Временно отменено одно из пригородных железнодорожных сообщений.

Убытки пока фиксируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Корюковского городского голову Ратана Ахмедова.

Что известно об ударах по Черниговщине?

Фиксация ущерба и помощь с ремонтом завтра, 27 октября. Напоминаю, что снимать попадание, а также последствия опасно. Россияне неоднократно наносили удары в момент работы экстренных служб над ликвидацией последствий,

– написал Ахмедов.

Временно отменяют пригородные железнодорожные сообщения.