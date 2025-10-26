Росія завдала ударів дронами по об'єктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині
Ввечері 26 жовтня російські війська завдали ударів дронами по обʼєктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині. Тимчасово скасовано одне з приміських залізничних сполучень.
Збитки наразі фіксують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Корюківського міського голову Ратана Ахмедова й Укрзалізницю.
Що відомо про удари по Чернігівщині?
Фіксація збитків і допомога з ремонтом завтра, 27 жовтня. Нагадую, що фільмувати влучання, а також наслідки небезпечно. Росіяни неодноразово завдавали ударів в момент роботи екстрених служб над ліквідацією наслідків,
– написав Ахмедов.
Тимчасово скасували приміське залізничне сполучення Сновськ – Бахмач. Бахмач-Пасажирський – Сновськ не курсуватиме 26 жовтня, а Сновськ – Бахмач-Пасажирський – 27 жовтня. Натомість буде організовано автосполучення.