Россия планирует пугать Украину и мир "голодом": готовит соответствующие манипуляции

Россия готовит манипуляции по теме возможного "голода" в Украине и мире. Однако голод нашему государству, несмотря на полномасштабную войну, не грозит.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, работающем при СНБО. Отмечается, что на 9 апреля в Украине достаточно резервов продукции, и производство способно покрыть все потребности внутреннего рынка.

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Украина не будет голодать

Владимир Зеленский 6 апреля подчеркнул, что Россия уничтожает в Украине сельскохозяйственные предприятия, аграрную технику, блокирует морские порты, поскольку рассматривает голод как свое оружие.

Вместе с тем, Украина входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. Поэтому последствия войны ощутимы в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, которые покупают более 60% своей пшеницы у России и Украины.

По карте регионов, которые экспортировали зерновые культуры больше всего, становится понятно, что ракетные обстрелы не случайны. Агрессорк наносит удары, в частности, с целью уничтожения посевных работ и нефтебаз, обслуживающих сельскохозяйственную технику.

Карта регионов Украины, в которых производится больше всего пшеницы / Инфографика ЦПД

Однако в Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что даже если удастся засеять хотя бы 30% площадей Украины, государство сможет обеспечить потребность во внутреннем потреблении.

"По состоянию на сегодняшний день, в Украине достаточно резервов, и на внутреннем рынке потребляется в 5 раз меньше продукции, чем производится", – подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

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