Росія планує лякати Україну та світ "голодом": готує відповідні маніпуляції

Росія готує маніпуляції на тему можливого "голоду" в Україні та світі. Однак голод нашій державі, попри повномасштабну війну, не загрожує.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, що працює при РНБО. Зазначається, що станом на 9 квітня в Україні достатньо резервів продукції, і виробництво здатне покрити усі потреби внутрішнього ринку.

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Україна не голодуватиме

Володимир Зеленський 6 квітня наголосив, що Росія знищує в Україні сільськогосподарські підприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, оскільки розглядає голод, як свою зброю.

Разом з тим Україна входить до п'ятірки найбільших експортерів зерна у світі. Тому наслідки війни відчутні в Єгипті, Туреччині, Бангладеші та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці у Росії та України.

За картою регіонів, які експортували зернові культури найбільше, стає зрозуміло, що ракетні обстріли не є випадковими. Агресорка завдає ударів, зокрема, з метою знищення посівних робіт та нафтобаз, що обслуговують сільськогосподарську техніку.

Карта регіонів України, у яких виробляється найбільше пшениці / Інфографіка ЦПД

Однак у Центрі протидії дезінформації наголошують, що навіть якщо вдасться засіяти бодай 30% площ України, держава зможе забезпечити потребу у внутрішньому споживанні.

"Станом на сьогодні, в Україні є достатньо резервів, і на внутрішньому ринку споживається у 5 разів менше продукції, ніж виробляється", – підкреслив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

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