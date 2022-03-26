Щоб підтримати цю вкрай важливу галузь, Уряд надав агропідприємствам доступ до безвідсоткових фінансів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення прем'єра України Дениса Шмигаля за 25 березня.

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Яка ще є допомога підприємствам

Наразі Кабмін також намагається сприяти роботам і з іншої сторони. Зокрема, працюють над значним зниженням цін на паливо.

Ми безмежно вдячні нашим аграріям. Також вдячні всім, хто працює в полі, щоб забезпечити нашу країну продовольством,

– сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що також надається міжнародна фінансова підтримка. Зараз Україна працює з державами-партнерами, щоб така допомога надавалася безперервно.

Вечірнє звернення Дениса Шмигаля за цей день: дивіться відео