Чтобы поддержать эту очень важную отрасль, Правительство предоставило агропредприятиям доступ к беспроцентным финансам. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение премьера Украины Дениса Шмыгаля за 25 марта.

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Какая еще есть помощь предприятиям

Кабмин также пытается содействовать работам и с другой стороны. В частности, работают над значительным понижением цен на топливо.

Мы безгранично благодарны нашим аграриям. Также благодарны всем, кто работает в поле, чтобы обеспечить нашу страну продовольствием,

– сказал премьер-министр.

Он добавил, что также оказывается международная финансовая поддержка. Сейчас Украина работает с государствами-партнерами, чтобы эта помощь оказывалась непрерывно.

Вечернее обращение Дениса Шмыгаля за этот день: смотрите видео