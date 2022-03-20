Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона. Он заявил, что запасов пшеницы, растительного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на три – пять лет.

Читайте также Посевная в регионах без боевых действий, – Шмигаль назвал одну из главных задач правительства

Наша цель – сохранить урожай в следующем году как минимум на уровне 70% в этом году, несмотря на ситуацию,

– заявил заместитель главы Офиса президента.

Для этого Украина запустила комплексную программу поддержки посевной, включая льготное финансирование аграриев.

Ранее для украинских аграриев правительство запустило дополнительные программы поддержки, чтобы при первой возможности в стране началась посевная кампания.

Обращение Дениса Шмыгаля за 15 марта о помощи аграриям: смотрите видео