Это подчеркнул премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, одна из главных задач правительства – проведение посевной в тех регионах, где нет активных боевых действий, пишет 24 канал.

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Украину нужно обеспечить продовольствием

Глава правительства подчеркнул, что приоритет – это продовольственные культуры. Поэтому уже активизировали работу с аграриями, чтобы Украина была полностью обеспечена необходимым количеством продовольствия.

Должна быть возобновлена ​​работа предприятий пищевой промышленности в тех областях, которые сейчас находятся не на передовой,

– добавил Шмигаль.

И обратился к бизнесу и призвал возобновлять производства и возвращать людей на работу там, где это возможно. "Возвращайте работников. Государство также выполняет свою работу", – добавил он.

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