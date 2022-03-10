Украинский премьер Денис Шмигаль призвал всех граждан Европы поддержать Украину, передает 24 канал.

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Шмигаль отметил, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет одним из определяющих в истории Европы.

Мы, конечно, ожидаем этого с нетерпением от наших европейских партнеров. Поэтому мы обращаемся с призывом не только к европейским лидерам, но и ко всем гражданам большой Европы: поддержите Украину сейчас. Украина точно заслужила право стать членом ЕС,

– подчеркнул премьер.

По его словам, граждане стран-членов ЕС должны громко сказать свое слово, чтобы у правительств не оставалось никаких сомнений в том, какое решение они должны принять.

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