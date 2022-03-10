Український прем'єр Денис Шмигаль закликав всіх громадян Європи підтримати Україну, передає 24 канал.

Важливо Росія хоче пошматувати Європу, як і Україну, – Зеленський впевнений, що є загроза для ЄС

Шмигаль зауважив, що питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане одним з визначальних в історії Європи.

Ми, звісно ж, очікуємо цього з нетерпінням від наших європейських партнерів. Тому ми звертаємося із закликом не лише до європейських лідерів, але і до всіх громадян великої Європи: підтримайте Україну зараз. Україна точно заслужила право стати членом ЄС,

– наголосив прем'єр.

За його словами, громадяни країн-членів ЄС мають голосно сказати своє слово, аби в урядів не залишалося жодних сумнівів щодо того, яке рішення вони мають ухвалити.

Нове звернення Дениса Шмигаля: дивіться відео

Раніше Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюз та попросив розпочати скорочену процедуру приєднання. Та прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що такої процедури просто не існує.