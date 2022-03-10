Питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть

Глава нідерландського уряду заявив, що не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС. Про це Рютте сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Версалі.

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Він пояснив, що Нідерланди підтримують Україну, але прискореної процедури вступу в ЄС не існує.

Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує,

– заявив нідерландський прем'єр.

Рютте додав, що країни Західної Європи, з якими він розмовляє, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорений процес приєднання.

"Але питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", – резюмував прем'єр Нідерландів.

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