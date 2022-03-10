Вопрос о том, за или против членства Украины, пока не стоит

Глава нидерландского правительства заявил, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС. Об этом Рютте сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Версале.

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Он объяснил, что Нидерланды поддерживают Украину, но ускоренной процедуры вступления в ЕС нет.

Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят бок о бок, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует,

– заявил нидерландский премьер.

Рютте добавил, что страны Западной Европы, с которыми он разговаривает, говорят, что не следует пытаться ввести ускоренный процесс присоединения.

"Но вопрос о том, за или против членства Украины, пока не стоит", – резюмировал премьер Нидерландов.

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