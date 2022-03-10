Відповідну заяву про загрози Росії для Європи український президент зробив в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit, повідомляє 24 канал.

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Зеленський заяви про загрози для Європи зі сторони Росії

Відповідаючи на запитання, чи може Путін націлюватись на інші країни, зокрема Молдову, глава держави порадив проаналізувати те, що в Москві говорили останніми роками.

Ви чули коли-небудь, щоб вони поважали Європу? Щоб вони визнавали Європу силою, з якою треба мати відносини на рівних і на основі міжнародного права? Вони хочуть пошматувати Європу так само як і Україну,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що держава-агресорка вже навіть анонсує це. "Послухайте, що розповідають їхні пропагандисти. У них навіть у церквах бувають проповіді про підкорення інших держав", – пояснив політик. Та уточнив, що йдеться про Молдову, Грузію, держави Балтії. Ба більше – Зеленський впевнений, що є загроза і для Польщі.

Він підсумував, що насправді увесь континент у небезпеці, поки Росія має можливість нападати на іншу державу.

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