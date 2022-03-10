Соответствующее заявление об угрозах России для Европы украинский президент сделал в интервью немецкой газете Die Zeit, сообщает 24 канал.

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Зеленские заявления об угрозах для Европы со стороны России

Отвечая на вопрос, может ли Путин нацелиться на другие страны, в частности, Молдову, глава государства посоветовал проанализировать то, что в Москве говорили в последние годы.

Вы слышали когда-нибудь, чтобы они уважали Европу? Чтобы они признавали Европу силой, с которой следует иметь отношения на равных и на основе международного права? Они хотят разорвать Европу так же как и Украину,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что государство-агрессор уже даже анонсирует это. "Слушайте, что рассказывают их пропагандисты. У них даже в церквях бывают проповеди о покорении других государств", – пояснил политик. Но уточнил, что речь идет о Молдове, Грузии, государствах Балтии. Более того, Зеленский уверен, что есть угроза и для Польши.

Он подытожил, что весь континент в опасности, пока Россия имеет возможность нападать на другое государство.

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