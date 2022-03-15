Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. По его словам для аграриев предоставят льготные кредиты.

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Бесплатные кредиты для аграриев

Украинские сельскохозяйственные производители уже могут получить кредиты под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% от суммы такого кредита. Правительство предусмотрело на эти два направления помощи более 25 миллиардов гривен,

– заявил Шмыгаль.

По его словам, этой поддержки хватит на всех малых и средних фермеров, которые планируют в этом году начать посевную кампанию.

"Шаги по поддержке бизнеса, которые сейчас проводит правительство – это только начало. Мы продолжаем работать, и держим строй. Мы обязательно одержим победу", – добавил премьер.

Обращение Дениса Шмыгаля за 15 марта: смотрите видео