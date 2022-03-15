Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. За його словами для аграріїв нададуть пільгові кредити.

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Безкоштовні кредити для аграріїв

Українські сільскогосподарські виробники вже можуть отримати кредити під 0%, а держава гарантує перед банками 80% від суми такого кредиту. Уряд передбачив на ці два напрямки допомоги понад 25 мільярдів гривень,

– заявив Шмигаль.

За його словами, цієї підтримки вистачить на усіх малих та середніх фермерів, які планують цього року розпочати посівну кампанію.

"Кроки з підтримки бізнесу, які зараз проводить Уряд – це лише початок. Ми продовжуємо працювати, та тримаємо стрій. Ми обов'язково переможемо", – додав прем'єр.

Звернення Дениса Шмигаля за 15 березня: дивіться відео