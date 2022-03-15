Відтак акциз на бензини, важкі дистиляти та скраплений газ становить 0 євро за 1000 літрів. Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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ПДВ зменшать до 7%

Окрім цього, в Україні зменшать ставку податку на додану вартість.

На період воєнного стану скасують акциз на пальне, а ставку ПДВ по цих позиціях зменшать з 20 до 7%,

– наголосив Шмигаль.

Упродовж кількох годин після того, як відповідний закон набуде чинності, Кабінет Міністрів ухвалить всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня.

Нагадаємо, уряд запропонував скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ 13 березня. Як вважає Шмигаль, суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту.

Звернення Дениса Шмигаля за 15 березня: дивіться відео