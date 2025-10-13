В понедельник, 13 октября, министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак выступил перед парламентом. Чиновник заявил, что Северная Корея могла получить от России техническую помощь для разработки подводных лодок.

По данным южнокорейской разведки, Москва и Пхеньян значительно усилили военное сотрудничество. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какую помощь Россия могла предоставить для КНДР?

Северная Корея пообещала разработать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты, а также провела испытательные пуски с погруженных платформ. Однако пока неизвестно, удалось ли Пхеньяну освоить запуск ракет с подводных лодок. Несмотря на это, страна продолжает разработку ядерных носителей.

Во время выступления на заседании комитета по вопросам обороны 13 октября южнокорейский министр заявил, что КНДР, учитывая все, действительно получает "различные технологии" для разработки собственных подводных лодок. Однако рано делать выводы относительно того, было ли испытание баллистической ракеты подводного базирования с подводной лодки.

Обратите внимание! По оценкам южнокорейской разведки, за последние два года Северная Корея и Россия значительно усилили военное сотрудничество: Пхеньян направил более 10 000 военнослужащих для участия в войне против Украины в обмен на экономическую и военно-техническую помощь.

К слову, ранее эксклюзивно в эфире 24 Канала кандидат политических наук и эксперт-международник Станислав Желиховский заметил, что несмотря на американское санкционное давление Россия и в дальнейшем будет заручаться поддержкой Китая и Северной Кореи.

