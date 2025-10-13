У понеділок, 13 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бак виступив перед парламентом. Посадовець заявив, що Північна Корея могла отримати від Росії технічну допомогу для розробки підводних човнів.

За даними південнокорейської розвідки, Москва та Пхеньян значно посилили військове співробітництво. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Яку допомогу Росія могла надати для КНДР?

Північна Корея пообіцяла розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, а також провела випробувальні пуски із занурених платформ. Однак наразі невідомо, чи вдалося Пхеньяну освоїти запуск ракет з підводних човнів. Попри це, країна продовжує розробку атомних носіїв.

Під час виступу на засіданні комітету з питань оборони 13 жовтня південнокорейський міністр заявив, що КНДР, з огляду на все, справді отримує "різні технології" для розробки власних підводних човнів. Проте зарано робити висновки щодо того, чи було випробовування балістичної ракети підводного базування з підводного човна.

Зверніть увагу! За оцінками південнокорейської розвідки, за останні два роки Північна Корея та Росія значно посилили військове співробітництво: Пхеньян направив понад 10 000 військовослужбовців для участі у війні проти України в обмін на економічну та військово-технічну допомогу.

До слова, раніше ексклюзивно в етері 24 Каналу кандидат політичних наук і експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зауважив, що попри американський санкційний тиск Росія й надалі буде заручатися підтримкою Китаю та Північної Кореї.

