2025 год станет последним годом прочности для России

"Не читайте советских газет до обеда", точнее российских. Но все равно не читайте, потому что они врут. Рапортуют о прочности ордынской экономики и что у них все хорошо. Но это не так.

Люблю читать не отчеты диктаторских режимов, а собирать новости из открытых источников и складывать из них пазлики. Так вот – у нашего врага все уже очень не хорошо и 2025 станет последним годом "крепости". Об этом заявил Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.

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Итак, поговорим о том, что там происходит, тезисно и со ссылками.

Экономические проблемы

Высокая инфляция. По данным на конец 2024 года, инфляция в России достигла 9,6%, что значительно превышает целевой показатель Центрального банка. Причины:

ослабление рубля,

рост госрасходов (война и субсидии),

дефицит трудовых ресурсов,

потеря экспортных рынков сбыта энергоресурсов,

печать денег (денежная масса выросла на 20% за год, потому что не хватает денег в бюджете).

Как следствие – рекордно высокая ключевая ставка: ЦБ России был вынужден поднять ключевую ставку до 21% для борьбы с инфляцией, что негативно влияет на экономический рост. В результате кредиты взлетели до 25%, включая ипотеку, которая почти умерла.

Дефицит бюджета. В 2024 году дефицит бюджета России превысил запланированные значения более чем вдвое, достигнув около 3,3 триллиона рублей. А это почти 10% расходов бюджета. Прогнозируется, что он будет сохраняться до 2025 года, с ожиданием дефицита на уровне около 8 триллионов рублей.

Это связано с увеличением расходов на войну и в ущерб социальным программам. А это уже почти 20% от запланированных расходов бюджета. Где они возьмут деньги?

Официально на 2025 год запланированы расходы на оборону и безопасность в размере 176 миллиардов долларов, что составляет 41% федерального бюджета. Экономисты выражают обеспокоенность относительно возможности России финансировать такие расходы без значительных заимствований (но кто им их предоставит?), учитывая ограниченные резервы и отсутствие доступа к международным рынкам капитала.

Замедление экономического роста. Прогнозируется снижение темпов роста ВВП с 3,9% в 2024 году до 2,5% в 2025 году и 2,6% в 2026 году (а если помнить, что нельзя верить ни Путину, ни российской статистике, то, вероятно, рост будет близким к "нулю"). А в свежем прогнозе ожидается, что рост будет меньше 1%.

Энергетические проблемы

Снижение экспорта газа. Прекращение поставок в Западную Европу трубопроводного газа снизит российский экспорт в ЕС в 2025 году на 14 миллиардов кубометров.

Падение доли на европейском рынке. Доля российского газа в импорте ЕС упала с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году. С прекращением транзита через Украину, доля российского газа на европейском рынке составит до 5%.

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Необходимость переориентации на азиатские рынки и еще большая зависимость "большой" России от Китая. При этом ей необходимо переориентировать свои поставки на азиатские рынки, что требует значительных инвестиций в инфраструктуру.

Технологические проблемы

Отставание в инновациях. Несмотря на некоторые достижения, Россия продолжает отставать в ключевых технологических отраслях из-за санкций и ограниченного доступа к западным технологиям. В частности, и технологии интенсификации добычи энергоресурсов, полупроводники и различные типы электроники и программного обеспечения, станки, компоненты для самолетов и многое другое.

Низкие расходы на НИОКР. Расходы России на исследования и разработки остаются на низком уровне по сравнению с ведущими инновационными экономиками. В частности, Россия тратит на науку примерно 1% ВВП и занимает 43 место в мировом рейтинге, в котором лидируют Израиль (6%) и Южная Корея (5,2%)

Социальные и гуманитарные проблемы

Рост бедности. Несмотря на официальные заявления о росте доходов, реальная бедность населения увеличивается из-за высокой инфляции.

Усиление социального неравенства. Растет разрыв между богатыми и бедными, что создает социальную напряженность.

Проблемы в здравоохранении. Недоступность качественного медицинского обслуживания остается острой проблемой, особенно для пожилых людей. В самом деле, зачем им медицинская помощь? Так Путин готовится сэкономить на пенсиях.

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Проблемы системы управления

Коррупция. Несмотря на официальные заявления о борьбе с коррупцией, она остается серьезной проблемой, которая бы подрывала эффективность государственного управления.

Чрезмерная централизация. Концентрация власти и ресурсов в федеральном центре снижает эффективность управления на региональном уровне.

Перекос структуры экономики

Зависимость от сырьевого экспорта. Экономика России продолжает сильно зависеть от экспорта нефти и газа, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен. В 2024 году более 31% поступлений в бюджет – это нефтегазовый сектор.

Недостаточное развитие высокотехнологичных отраслей. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте остается низкой.

Кризис уже на носу

Но это еще не все. Близкий к Кремлю аналитический центр прогнозирует "тихий кризис" в экономике России (со второй половины 2024 года). Несмотря на номинальное ускорение роста кредитного портфеля банков, его реальная динамика замедляется из-за роста инфляции. "Это уже является признаком будущего охлаждения", – пишут аналитики.

В России растет вероятность банковского кризиса падение качества активов и формальное наступление кризиса – лишь вопрос времени. Об этом говорится в свежей аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

О предстоящем кризисе сигнализируют следующие признаки, считают ЦМАКП.

Низкий уровень капитала банков . Многие крупные банки приблизились к минимально допустимым показателям достаточности капитала.

. Многие крупные банки приблизились к минимально допустимым показателям достаточности капитала. Запретительные ставки . Банк России ужесточил процентную политику и ставки по корпоративным кредитам достигли уровней, которые фактически блокируют доступ компаний к заемным средствам. Даже для надежных заемщиков разрыв между ключевой и кредитной ставками резко увеличился.

. Банк России ужесточил процентную политику и ставки по корпоративным кредитам достигли уровней, которые фактически блокируют доступ компаний к заемным средствам. Даже для надежных заемщиков разрыв между ключевой и кредитной ставками резко увеличился. Закредитованность бизнеса. При таких условиях компании не могут своевременно обслуживать долги, что приведет к массовой реструктуризации кредитов уже в ближайшие месяцы.

2. Высокая ключевая ставка может спровоцировать стагфляцию, то есть экономический спад и обвал инвестиций. Об этом говорится в записке ЦМАКП "О рисках стагфляции в российской экономике".

3. Государственный Российский фонд прямых инвестиций готовится по непригодным ценам выкупать доли российских компаний, которые не справляются с возросшей ставкой кредитования и возросшими расходами на обслуживание долгов.

4. В 2024 году с нехваткой персонала в России столкнулось более 86% организаций, по другим данным – 91%. Общий дефицит оценивается в 4,8 миллиона человек.

5. По сравнению с сентябрем 2023 года спрос на ипотеку для готового жилья в регионах снизился на 57%.

6. Российский рынок недвижимости уходит в стагнацию из-за высоких ставок.

Кстати, при подготовке этого дайджеста ряд новостей, которые выдавались в Google по факту были удалены или изменены (зачищены). Так что, предела прочности там точно уже близко!