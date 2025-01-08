Продажи алкоголя побили рекорды

Такие данные Федеральной службы по контролю за алкогольным рынком страны-агрессора, которые приводит издание "Сибирь.Реалии", передает 24 Канал. Отмечают, что в некоторых республиках алкоголизм поглощает целые семьи.

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