Очередная манипуляция: в ISW рассказали, как Кремль пытается наладить отношения с США
- Кремль пытается манипулировать администрацией Дональда Трампа для улучшения двусторонних отношений с США без завершения войны в Украине.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти на компромисс в Украине только при условии учета ее "законных интересов безопасности".
Кремль пытается манипулировать администрацией Дональда Трампа и настаивает на своих первоначальных целях войны в Украине. В то же время Россия стремится отделить вопрос войны от двусторонних отношений с США, добиваясь экономических уступок.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как Россия пытается наладить отношения с США?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 сентября, что Россия готова идти на компромисс в Украине только при условии, если мирное урегулирование обеспечит "законные интересы безопасности" России и интересы россиян, проживающих в Украине.
Лавров также утверждал, что Соединенные Штаты осознают необходимость учета так называемых "коренных причин" войны.
Кремлевские чиновники, включая Лаврова, систематически используют термины "законные интересы безопасности" и "коренные причины" как короткие формулы для повторения начальных военных требований России, которые, как постоянно утверждают чиновники, Россия достигнет или военным, или дипломатическим путем,
– говорится в отчете ISW.
Лавров пытается показать, будто Россия готова договариваться, хотя Кремль постоянно требует от Украины капитулировать и согласиться на все его условия.
Кремль также пытается манипулировать администрацией Трампа, чтобы наладить двусторонние отношения США и России без завершения войны в Украине. Это противоречит планам президента США, который хотел сначала достичь мира в Украине, а уже потом работать над отношениями с Россией.
Лавров заявил, что Дональд Трамп якобы стремится "снять тему Украины" с повестки дня США и России, чтобы "нормализовать" двусторонние экономические, технологические и другие отношения. Он также утверждал, что усилия "побудить" Владимира Путина к экономическим соглашениям с Соединенными Штатами не остановят войну.
Кремль пытается убедить Трампа отделить войну в Украине от обсуждений двусторонних отношений США и России, особенно в экономической сфере,
– отметили аналитики.
Сейчас целью Кремля, вероятно, является одновременное продолжение войны в Украине и уменьшение давления действующих и потенциальных санкций на российскую экономику. Особенно это касается санкций, направленных на энергетические доходы, которые в основном финансируют войну.
Санкции против России: последние новости
Недавно Дональд Трамп обвинил европейские страны в недостаточно жесткой позиции в отношении России. Трамп заявил, что НАТО не выполняет свою работу, имея в виду, что страны-члены до сих пор закупают российскую нефть, а США "не могут быть единственными, кто работает на полную".
По данным NYT, Трамп хорошо понимает, что союзники не смогут выполнить его условие. Венгрия и Турция вряд ли откажутся от покупки российской нефти. Политик умышленно выдвинул невыполнимое требование, чтобы не усиливать давление на Россию.
В то же время Евросоюз планирует представить 19-й пакет санкций против России 19 или 22 сентября, чтобы усилить давление на российские банки, энергетические компании и криптовалютные биржи.