Кремль пытается манипулировать администрацией Дональда Трампа и настаивает на своих первоначальных целях войны в Украине. В то же время Россия стремится отделить вопрос войны от двусторонних отношений с США, добиваясь экономических уступок.

Как Россия пытается наладить отношения с США?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 сентября, что Россия готова идти на компромисс в Украине только при условии, если мирное урегулирование обеспечит "законные интересы безопасности" России и интересы россиян, проживающих в Украине.

Лавров также утверждал, что Соединенные Штаты осознают необходимость учета так называемых "коренных причин" войны.

Кремлевские чиновники, включая Лаврова, систематически используют термины "законные интересы безопасности" и "коренные причины" как короткие формулы для повторения начальных военных требований России, которые, как постоянно утверждают чиновники, Россия достигнет или военным, или дипломатическим путем,

– говорится в отчете ISW.

Лавров пытается показать, будто Россия готова договариваться, хотя Кремль постоянно требует от Украины капитулировать и согласиться на все его условия.

Кремль также пытается манипулировать администрацией Трампа, чтобы наладить двусторонние отношения США и России без завершения войны в Украине. Это противоречит планам президента США, который хотел сначала достичь мира в Украине, а уже потом работать над отношениями с Россией.

Лавров заявил, что Дональд Трамп якобы стремится "снять тему Украины" с повестки дня США и России, чтобы "нормализовать" двусторонние экономические, технологические и другие отношения. Он также утверждал, что усилия "побудить" Владимира Путина к экономическим соглашениям с Соединенными Штатами не остановят войну.

Кремль пытается убедить Трампа отделить войну в Украине от обсуждений двусторонних отношений США и России, особенно в экономической сфере,

– отметили аналитики.

Сейчас целью Кремля, вероятно, является одновременное продолжение войны в Украине и уменьшение давления действующих и потенциальных санкций на российскую экономику. Особенно это касается санкций, направленных на энергетические доходы, которые в основном финансируют войну.

