Кремль намагається маніпулювати адміністрацією Дональда Трампа та наполягає на своїх початкових цілях війни в Україні. Водночас Росія прагне відокремити питання війни від двосторонніх відносин із США, домагаючись економічних поступок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як Росія намагається налагодити відносини з США?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 18 вересня, що Росія готова йти на компроміс в Україні лише за умови, якщо мирне врегулювання забезпечить "законні інтереси безпеки" Росії та інтереси росіян, які проживають в Україні.

Лавров також стверджував, що Сполучені Штати усвідомлюють необхідність врахування так званих "корінних причин" війни.

Кремлівські чиновники, включно з Лавровим, систематично використовують терміни "законні інтереси безпеки" та "корінні причини" як короткі формули для повторення початкових воєнних вимог Росії, які, як постійно стверджують посадовці, Росія досягне або військовим, або дипломатичним шляхом,

– йдеться у звіті ISW.

Лавров намагається показати, ніби Росія готова домовлятися, хоча Кремль постійно вимагає від України капітулювати й погодитися на всі його умови.

Кремль також намагається маніпулювати адміністрацією Трампа, щоб налагодити двосторонні відносини США та Росії без завершення війни в Україні. Це суперечить планам президента США, який хотів спершу досягти миру в Україні, а вже потім працювати над відносинами з Росією.

Лавров заявив, що Дональд Трамп нібито прагне "зняти тему України" з порядку денного США та Росії, щоб "нормалізувати" двосторонні економічні, технологічні та інші відносини. Він також стверджував, що зусилля "спонукати" Володимира Путіна до економічних угод зі Сполученими Штатами не зупинять війну.

Кремль намагається переконати Трампа відокремити війну в Україні від обговорень щодо двосторонніх відносин США та Росії, особливо в економічній сфері,

– зазначили аналітики.

Наразі метою Кремля, ймовірно, є одночасне продовження війни в Україні та зменшення тиску чинних і потенційних санкцій на російську економіку. Особливо це стосується санкцій, спрямованих на енергетичні доходи, які здебільшого фінансують війну.

