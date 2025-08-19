Россия стремится достичь обмена территориями Украины. Кремлю нужно получить всю Донецкую область. Эта цель, вероятно, связана не только с географическими амбициями России, но и со стремлением осветить эту новость на российских пропагандистских каналах.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что россияне очень поспешно пытаются достичь "мира". Кремль стремится, чтобы Украина вышла из Донецкой области, однако, по его мнению, это очень странно, ведь россияне вроде бы имеют определенное преимущество на фронте.

Почему Россия стремится без боя получить Донецкую область?

Иван Ступак отметил, что оккупанты утверждают, что имеют достаточно сил, чтобы наступать дальше и захватить всю Донецкую область самостоятельно, однако в Кремле все же говорят о "мирном соглашении".

России, не меньше чем США, сейчас нужна какая-то большая победа, которую можно продать российскому народу,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Он пояснил, что вся Вторая мировая война длилась 2220 дней. Большая мировая, о которой с восторгом говорят россияне, длилась 1418 дней. Сейчас полномасштабное вторжение России на территории Украины длится 1272 дня.

За 1418 дней советские войска смогли отбить нацистскую Германию от окраин Москвы и дойти до центра Берлина. Сейчас за почти аналогичный срок Россия смогла подойти на окраину города Покровск. Когда наступит эта дата, то российскому правительству нечем будет объяснить, почему в этой войне нет никаких побед,

– отметил Ступак.

Возможно, именно это обусловило такую спешку российских властей, который связан с "мирным процессом".

Пойдет ли Украина на обмен территориями?