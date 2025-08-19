Он отметил, что реализация таких договоренностей будет чрезвычайно сложная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что Зеленский заявил об обмене территориями?

В ходе визита в Вашингтон Зеленский и Трамп обсуждали потенциальные варианты мирного урегулирования войны. Украинский президент не исключил, что тема обмена территориями может появиться среди других сценариев.

В то же время Зеленский подчеркнул, что реализовать такую идею крайне сложно. Во-первых, это связано с необходимостью переселения большого количества людей из зоны боевых действий. Во-вторых, действующая Конституция Украины запрещает передавать земли другому государству, что делает любые подобные договоренности возможными лишь после внесения изменений через всеукраинский референдум.

Президент уточнил, что теоретически может рассматриваться только формат так называемых "пропорциональных обменов", однако без конкретных деталей. При этом он подчеркнул, что никаких кулуарных договоренностей относительно территориальной целостности не может быть – окончательное решение должно принадлежать гражданам Украины.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне?