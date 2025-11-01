Россия в очередной раз ударила по энергообъектам Сумской громады: известно о раненом
- Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области.
- Пострадавшего мужчину госпитализировали.
Агрессор продолжает терроризировать Украину. В субботу, 1 ноября, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области. Из-за вражеского удара пострадал человек.
О последствиях очередного обстрела Сумщины страной-агрессором рассказал глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает 24 Канал.
Что известно об атаке противника?
Российские войска посреди дня снова атаковали важные инфраструктурные объекты Сумской общины. Григоров уверяет, что такими действиями оккупанты пытаются давить на мирное население.
В Сумской ОВА сообщают, что на местах уже работают энергетики, спасатели и другие службы, которые занимаются восстановлением поврежденных объектов.
Кроме того, во время сбивания вражеских беспилотников ранения получил 33-летний местный житель. Его госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь.
Все службы работают, чтобы область стабильно проходила этот непростой период,
– резюмировал Григоров.
Ранее в Сумах был слышен взрыв во время атаки вражеских беспилотников. Украинские военные предупреждали и о возможном применении баллистического оружия.
Другие вражеские удары по Сумщине
В этот же день, 1 ноября, ноября российские войска нанесли удар по маршрутке в селе Николаевка на Сумщине, использовав дрон типа "Молния".
Недавно оккупанты нанесли удар по Сумах, попав в жилые дома. В результате атаки пострадали мирные жители, среди них четверо детей.
Тогда пожар охватил несколько квартир, были разрушены хозяйственные постройки и повреждена автозаправочная станция.
Кроме того, вечером 26 октября российский беспилотник попал в маршрутку "Сумы – Шостка". Обстрел вызвал ранения 15 человек, еще один человек погиб.