Россия в очередной раз ударила по энергообъектам Сумской громады: известно о раненом

Агрессор продолжает терроризировать Украину. В субботу, 1 ноября, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области. Из-за вражеского удара пострадал человек.

О последствиях очередного обстрела Сумщины страной-агрессором рассказал глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает 24 Канал.

Что известно об атаке противника?

Российские войска посреди дня снова атаковали важные инфраструктурные объекты Сумской общины. Григоров уверяет, что такими действиями оккупанты пытаются давить на мирное население.

В Сумской ОВА сообщают, что на местах уже работают энергетики, спасатели и другие службы, которые занимаются восстановлением поврежденных объектов.

Кроме того, во время сбивания вражеских беспилотников ранения получил 33-летний местный житель. Его госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь.

Все службы работают, чтобы область стабильно проходила этот непростой период,

– резюмировал Григоров.

Ранее в Сумах был слышен взрыв во время атаки вражеских беспилотников. Украинские военные предупреждали и о возможном применении баллистического оружия.

Другие вражеские удары по Сумщине