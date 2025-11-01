Росія вкотре вгатила по енергооб'єктах Сумської громади: відомо про пораненого

Агресор продовжує тероризувати Україну. У суботу, 1 листопада, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Сумській області. Через ворожий удар постраждала людина.

Про наслідки чергового обстрілу Сумщини країною-агресоркою розповів очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає 24 Канал.

До теми Пасажири чекали на кінцевій: росіяни атакували маршрутку під Сумами, вона вигоріла вщент

Що відомо про атаку противника?

Російські війська посеред дня знову атакували важливі інфраструктурні об'єкти Сумської громади. Григоров запевняє, що такими діями окупанти намагаються тиснути на мирне населення.

У Сумській ОВА повідомляють, що на місцях уже працюють енергетики, рятувальники та інші служби, які займаються відновленням пошкоджених об'єктів.

Крім того, під час збиття ворожих безпілотників поранення зазнав 33-річний місцевий мешканець. Його госпіталізували, стан оцінюється як середньої тяжкості, медики надають необхідну допомогу.

Усі служби працюють, щоб область стабільно проходила цей непростий період,

– резюмував Григоров.

Раніше у Сумах було чути вибух під час атаки ворожих безпілотників. Українські військові попереджали й про можливе застосування балістичної зброї.

