Россияне вербовали детей через мобильную игру, – Резников
Источник:твиттер Алексея Резникова
Российские спецслужбы пытались использовать украинских детей в войне, вербуя их с помощью онлайн-игр. Министр обороны Украины подчеркнул, что это военное преступление.
Алексей Резников напомнил, как россияне подло пытались использовать украинских детей в войне.
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Россияне вербовали детей через игры
Алексей Резников подчеркнул, что российские агенты вербовали не только взрослых, но и украинских детей. Чаще это происходило с помощью игр.
Он подчеркнул, что это не просто грязный трюк, а считается военным преступлением.
Россияне пытались использовать украинских детей, чтобы те по мобильной игре бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов. Это не просто грязный трюк, это военное преступление,
– сказал он.
Что известно о коварной мобильной игре с российскими спецслужбами
В мае СБУ обнаружила мобильное приложение, через который у детей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов. По условиям игры участники искали так называемые "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.
При прохождении маршрута фотографировали местность, в том числе объекты военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружали в базу игрового приложения. Так враг без ведома детей использовал их для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.
Доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная российским спецслужбам ИТ-компания, зарегистрированная в одной из европейских стран и занимающаяся распространением интерактивных платформ.
В начале вторжения Россия массово вербовала украинских детей
- Еще в начале полномасштабного вторжения СБУ сообщала, что россияне готовы привлекать к своим преступлениям детей.
- Весной в Кировоградской задержали двух подростков, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути на территории региона. Оба несовершеннолетних являются жителями города Желтые Воды Днепропетровской области. На их смартфонах было установлено интерактивное приложение, куда они планировали скачать сделанные фотографии с привязкой к местности.
- Также в мае СБУ разоблачила, что российские спецслужбы завербовали троих семиклассников в Луцке. Они ходили у блокпостов и фотографировали военные объекты.