К счастью, СБУ разоблачила и задержала украинофоба. Его обвиняют в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

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Наводил вражеские ракеты на стратегические предприятия и железнодорожную инфраструктуру.

Инженер государственного предприятия с востока страны в начале полномасштабного вторжения начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

Российского агента разоблачили во Львовской области / Фото СБУ

Что делал приспешник оккупантов:

Собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах государства;

предложил спецслужбам России свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений по украинской РЛС;

ездил в Киев и Запорожье для обнаружения энергообъектов и железнодорожной инфраструктуры и готовил "отчет" о них для ФСБ;

дальше поехал на Львовщину, где пытался установить месторасположение объектов критической инфраструктуры.

Данные, которые украинофоб собирал во Львовской области, захватчики должны были использовать для серии прицельных ударов по региону. Во время обысков у предателя нашли кучу советской символики тоталитарного режима и телефон, где сохранилась переписка с врагом.



Приспешник захватчиков жалуется, что не получается погрузить Украину в блекаут / Скриншот по фотодоказательствам СБУ

Мужчину задержали сотрудники СБУ. Его будут судить за государственную измену и оправдывание российской агрессии против Украины.

Обратите внимание Работал на спецслужбы Беларуси: СБУ задержала предателя на Черниговщине

Еще один российский агент во Львовской области