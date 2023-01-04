Так, СБУ поймала мужчину, который собирал данные об ВСУ в приграничных районах на севере Украины. Теперь ему грозит лишение свободы.

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В Черниговской области СБУ разоблачила предателя

Предателем оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских мужчин призывного возраста. В результате СБУ задержала злоумышленника.

Как выяснилось, предатель проводил разведку в Черниговской области в пользу спецслужб Беларуси. Он собирал информацию о дислокации и перемещении ВСУ по территории региона. Также злоумышленник докладывал о местах проживания наших военных.

Полученные сведения пытался передать в Россию через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов,

– отметили правоохранители.

В итоге белорусскому агенту сообщили о подозрении по таким статьям:

О государственной измене,

о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,

об организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.



В Черниговской области разоблачили предателя / фото СБУ



Что нашли у предателя / фото СБУ

СБУ разоблачает предателей Украины