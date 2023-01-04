Так, СБУ піймала чоловіка, який збирав дані про ЗСУ у прикордонних районах на півночі України. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

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На Чернігівщині СБУ викрила зрадника

Зрадником виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських чоловіків призовного віку. У підсумку СБУ затримала зловмисника.

Як виявилось, зрадник проводив розвідку у Чернігівській області на користь спецслужб Білорусі. Він збирав інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ на території регіону. Також зловмисник докладав про місця проживання наших військових.

Отримані відомості намагався передати до Росії через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами,

– зазначили правоохоронці.

У підсумку білоруському агенту повідомили про підозру за такими статтями:

Про державну зраду,

про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,

про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.



На Чернігівщині викрили зрадника / фото СБУ



Що знайшли у зрадника / фото СБУ

СБУ викриває зрадників України