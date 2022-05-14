Россияне завербовали школьников в Луцке

Еще 9 мая луцкие правоохранители обратили внимание на трех семиклассников, которые постоянно слонялись возле одного из блокпостов. Однако ребята не могли объяснить причину своего пребывания.

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Сотрудники СБУ проверили телефоны ребят и обнаружили там много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта.

Также была найдена переписка с неизвестными российскими абонентами. Те расспрашивали у школьников о ситуации в регионе, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения,

– объяснили в СБУ.

Правоохранители вовремя разъяснили подросткам об опасности такого общения. С родителями детей тоже провели профилактическую беседу.

Работники СБУ советуют учителям и родителям постоянно обсуждать с детьми вопросы информационной безопасности в различных интернет-чатах, онлайн играх и социальных сетях.

Что делать, если у вас пытаются что-нибудь узнать

Если любые лица обращаются к вам или к вашим детям с просьбами выслать фотографию местности или конкретного стратегически важного объекта или просто расспрашивают о состоянии такого объекта, то, вероятно, вас хотят использовать.

Если вы заподозрили такие намерения относительно себя или ваших близких, сообщайте об этом в Управление СБУ в своей области. Номер горячей линии СБУ – 0800501482. Помните, что ваша опрометчивость может стать причиной гибели людей или разрушения города.

Также в ведомстве напомнили – при достижении лицом 16 лет наступает уголовная ответственность, в редких случаях к ответственности можно привлечь в 14 лет.

Что известно о вербовке школьников: коротко

Ранее СБУ сообщала, что россияне пытаются найти новых агентов, которые помогли бы им в войне против Украины. Враг готов привлекать к своим преступлениям детей.

Так, в Донецкой области СБУ разоблачили двух информаторов, одним из которых оказалась 13-летняя девочка. Российские спецслужбы через телеграммы предложили жительнице Новолуганского "гонорар", если она пришлет фото мест обстрелов и сообщит местоположению позиций ВСУ.

Также был задержан житель Новотроицка, который предоставлял информацию о перемещении сил ВСУ. Он понесет за свою деятельность уголовную ответственность и может оказаться за решеткой сроком до 8 лет.

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