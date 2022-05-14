Росі яни завербували школярів у Луцьку

Ще 9 травня луцькі правоохоронці звернули увагу на трьох семикласників, які постійно вешталися біля одного з блокпостів. Проте хлопці не могли пояснити причину свого перебування.

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Працівники СБУ перевірили телефони хлопців та виявили там багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту.

Також знайшли переписку з невідомими російськими абонентами. Ті розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння,

– пояснили в СБУ.

Правоохоронці вчасно роз’яснили підліткам про небезпеку такого спілкування. З батьками дітей також провели профілактичну бесіду.

Працівники СБУ радять вчителям та батькам постійного обговорювати з дітьми питання інформаційної безпеки в різноманітних інтернет-чатах, онлайн іграх та соціальних мережах.

Що робити, якщо у вас намагаються щось дізнатися

Якщо будь-які особи звертаються до вас чи до ваших дітей з проханнями вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічно важливого об’єкта, або просто розпитують про стан такого об’єкту, то, ймовірно, вас хочуть використати.

Якщо Ви запідозрили такі наміри щодо себе чи ваших близьких, повідомляйте про це в Управління СБУ у своїй області. Номер гарячої лінії СБУ – 0 800 501 482. Пам'ятайте, що ваша необачність може стати причиною загибелі людей чи руйнування міста.

Також у відомстві нагадали – при досягненні особою 16 років настає кримінальна відповідальність, в окремих випадках до відповідальності можна притягнути у 14 років.

Що відомо про вербування школярів: коротко

Раніше СБУ повідомляла, що росіяни намагаються знайти нових агентів, які б допомогли їм у війні проти України. Ворог готовий залучати до своїх злочинів дітей.

Так, у Донецькій області СБУ викрили двох інформаторів, одним з яких виявилася 13-річна дівчинка. Російські спецслужби через телеграм запропонували мешканці Новолуганського "гонорар", якщо вона надішле фото місць обстрілів та повідомить місцеположення позицій ЗСУ.

Також було затримано мешканця Новотроїцька, який надавав інформацію про переміщення сил ЗСУ. Він понесе за свою діяльність кримінальну відповідальність та може опинитися за ґратами на строк до 8 років.

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