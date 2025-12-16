Москва вернула Украине 60 человек во время встречи Лубинца с представительницей России Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Во время встречи Россия передала Украине 60 человек.

Это маломобильные люди и те, которых держали в пунктах временного пребывания иностранцев в России. Об этом Лубинец сообщил на своей странице в Facebook, передает 24 Канал.

Что известно о встрече Лубинца и Москальковой?

По словам Лубинца, Украина вернула 15 граждан, большинство из которых являются маломобильными. Еще 45 украинцев были переданы из пунктов временного содержания иностранцев на территории Российской Федерации.

Во время встречи украинская сторона передала России гуманитарные посылки для украинских военнопленных, а также письма от их родных. Кроме того, российской стороне были предоставлены списки отдельных категорий граждан, в частности тяжелораненых и тяжелобольных.

Стороны также обсудили вопрос возвращения незаконно удерживаемых гражданских украинцев. Соответствующие списки были переданы российской стороне. Отдельно поднимался вопрос украинских военнопленных, осужденных в России, списки которых также были переданы.

Лубинец сообщил, что во время встречи достигнута договоренность о верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Соответствующие перечни украинская сторона передала представителям России.

Во встрече принимали участие представители Международного комитета Красного Креста в Украине и России.

