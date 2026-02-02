Второй раз за сутки: Россия атаковала угольное предприятие ДТЭК

В понедельник, 2 февраля, Россия ударила по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине. Это уже вторая атака на объект компании за сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно о российской атаке на объект ДТЭК?

Российские войска 2 февраля снова обстреляли объекты инфраструктуры в Украине. Под вражеским прицелом оказалось угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине.

По данным компании, в результате атаки повреждены административные здания предприятия. О пострадавших пока не сообщалось.

Отмечается, что это уже вторая атака России на объект компании всего за сутки.

Каковы последствия недавнего террора?