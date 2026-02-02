Второй раз за сутки: Россия атаковала угольное предприятие ДТЭК
- Россия 2 февраля второй раз за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине,
- Повреждены административные здания.
В понедельник, 2 февраля, Россия ударила по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине. Это уже вторая атака на объект компании за сутки.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Что известно о российской атаке на объект ДТЭК?
Российские войска 2 февраля снова обстреляли объекты инфраструктуры в Украине. Под вражеским прицелом оказалось угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине.
По данным компании, в результате атаки повреждены административные здания предприятия. О пострадавших пока не сообщалось.
Отмечается, что это уже вторая атака России на объект компании всего за сутки.
Каковы последствия недавнего террора?
Накануне, 1 февраля, Россия попала беспилотниками по одному из предприятий ДТЭК на Днепропетровщине. Эпицентром удара стал служебный автобус в Павлоградском районе.
На момент атаки в нем сотрудники компании ехали по смене. Ударами Россия убила 12 человек, еще 16 пострадали.
2 февраля на Днепропетровщине объявлен Днем траура по погибшим шахтерам.