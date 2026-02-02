Укр Рус
2 февраля, 12:40
Обновлено - 13:09, 2 февраля

Второй раз за сутки: Россия атаковала угольное предприятие ДТЭК

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Россия 2 февраля второй раз за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине,
  • Повреждены административные здания.

В понедельник, 2 февраля, Россия ударила по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине. Это уже вторая атака на объект компании за сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно о российской атаке на объект ДТЭК? 

Российские войска 2 февраля снова обстреляли объекты инфраструктуры в Украине. Под вражеским прицелом оказалось угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине. 

По данным компании, в результате атаки повреждены административные здания предприятия. О пострадавших пока не сообщалось. 

Отмечается, что это уже вторая атака России на объект компании всего за сутки.

Каковы последствия недавнего террора?

  • Накануне, 1 февраля, Россия попала беспилотниками по одному из предприятий ДТЭК на Днепропетровщине. Эпицентром удара стал служебный автобус в Павлоградском районе. 

  • На момент атаки в нем сотрудники компании ехали по смене. Ударами Россия убила 12 человек, еще 16 пострадали. 

  • 2 февраля на Днепропетровщине объявлен Днем траура по погибшим шахтерам.