29 января, 19:52
4
Обновлено - 20:08, 29 января

Россия запустила на Украину дроны: для каких областей есть угроза

Надежда Батюк

Российские войска неустанно атакуют украинские города и села. Вечером 29 января они снова запустили "Шахеды".

Если в Вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Куда движутся вражеские дроны – сообщают Воздушные силы. 

Для каких областей есть угроза?

20:09, 29 января

Черниговщина – БпЛА на севере, курсом на Сновск.

19:29, 29 января

  • Запорожская область – БпЛА на Вольнянск, Славгород.
  • Днепропетровщина – БпЛА в районе Синельниково.
18:36, 29 января

Запорожье – БпЛА в направлении города с востока.

18:23, 29 января

БпЛА мимо Вольнянска, курсом на Камышеваху (Запорожская область).

17:29, 29 января

Пуски КАБ в Донецкую область.

17:24, 29 января

  • Запорожская область – БпЛА мимо Вольнянска, в северо-западном направлении.
  • БпЛА на Харьковщине – курсом на Краснопавловку.
  • БпЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на восток.