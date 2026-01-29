Россия запустила на Украину дроны: для каких областей есть угроза
Российские войска неустанно атакуют украинские города и села. Вечером 29 января они снова запустили "Шахеды".
Если в Вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Куда движутся вражеские дроны – сообщают Воздушные силы.
Для каких областей есть угроза?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Черниговщина – БпЛА на севере, курсом на Сновск. Запорожье – БпЛА в направлении города с востока. БпЛА мимо Вольнянска, курсом на Камышеваху (Запорожская область). Пуски КАБ в Донецкую область.
Пуски КАБ в Донецкую область.