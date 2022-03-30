Россияне давили танками тела убитых и вкатывали их в асфальт, – мэр Ирпеня.

В Ирпене уже нет российских захватчиков, периметр полностью контролируется украинскими военными. Впрочем, из-за постоянных вражеских обстрелов в городе все еще опасно.

В Ирпене осталось много местных, которые не захотели выехать или находились на захваченной врагом территории. Об этом рассказал мэр Александр Маркушин, пишет 24 канал.

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Оккупанты расстреливали тех, кто не понравился

Перед освобождением города 30% его территории находилось под контролем оккупантов. Местные жители рассказали жуткие подробности о зверствах, к которым прибегали россияне.

Они разделяли семьи – женщин и мужчин вывозили отдельно. Забирали мобильные телефоны и полностью обыскивали гражданских, чтобы те не могли известить ВСУ о вражеской технике.

Рассказывали, что людей, которые не нравились оккупантам, расстреливали. Это уже преступление перед человечеством, я считаю,

– подчеркнул Маркушин.

Русские вкатывали тела убитых в землю

Чиновник рассказал, что сегодня власти вместе с полицией и военными вывозили из города тела погибших людей, мирных жителей. "Они наших украинцев, которые уже были убиты, танками давили и просто вкатывали в асфальт. Возможно, кому-то это не понравится услышать, но это правда", – отметил он.

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