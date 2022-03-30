Росіяни роздавлювали танками тіла вбитих й вкатували їх в асфальт, – мер Ірпеня

В Ірпені вже немає російських загарбників, периметр повністю контролюють українські військові. Втім, через постійні ворожі обстріли у місті все ще небезпечно.

В Ірпені залишилося багато місцевих, які не захотіли виїхати або перебували на захопленій ворогом території. Про це розповів мер Олександр Маркушин, пише 24 канал.

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Окупанти розстрілювали тих, хто не сподобався

Перед звільненням міста 30% його території перебувало під контролем окупантів. Місцеві мешканці розповіли моторошні подробиці про звірства, до яких вдавалися росіяни.

Вони розділяли сім'ї – жінок та чоловіків вивозили окремо. Забирали мобільні телефони й повністю обшукували цивільних, щоб ті не могли сповістити ЗСУ про ворожу техніку.

Розповідали, що людей, які не подобалися окупантам, розстрілювали. Це вже злочин перед людством, я вважаю,

– наголосив Маркушин.

Росіяни вкатували тіла вбитих у землю

Чиновник розповів, що сьогодні влада разом з поліцією та військовими вивозили з міста тіла загиблих людей, мирних мешканців. "Вони наших українців, які вже були вбиті, танками роздавлювали й просто вкатували в асфальт. Можливо, комусь це не сподобається почути, але це правда", – зазначив він.

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