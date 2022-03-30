Однак в той час, коли були дуже потужні військові дії, коли цілодобово відбувався обстріл, людей хоронили просто у дворах, на території парків. Про це сказав мер міста Олександр Маркушин, повідомляє 24 канал.

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"Приблизно 200 – 300 людей, на жаль, загинули. Багато – під завалами багатоповерхових будинків", – наголосив міський голова.

Під завалами 100% є люди, – мер

Він пояснив, що для того, аби розібрати завали, потрібен час, адже 50% міста окупанти зруйнували.

"Ті завали ще ніхто не розбирав, однак там 100% є люди", – сказав Маркушин.

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