Голова Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що велика кількість людей хоче вже повернутись в місто та почати його відбудовувати.

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Проте зараз ОВА з органами місцевого самоврядування разом розробляють плану відбудови міста.

Зараз у місті немає жодних комунікацій

Спираючись на аналіз міського голови Ірпеня – руйнування сягають 50% інфраструктури. В першу чергу треба буде відновлювати критичну інфраструктуру, зв’язок, електро- та газопостачання. Зараз це все відсутнє,

– пояснив Кулеба.

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, терміни відновлення складатимуть як мінімум декілька місяців.

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