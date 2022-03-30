Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что большое количество людей хочет уже вернуться в город и начать его отстраивать.

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Однако сейчас ОВА с органами местного самоуправления вместе разрабатывают план восстановления города.

Сейчас в городе нет никаких коммуникаций

Опираясь на анализ городского головы Ирпеня – разрушения составляют до 50% инфраструктуры. В первую очередь нужно будет восстанавливать критическую инфраструктуру, связь, электро- и газоснабжение. Сейчас это все отсутствует,

– объяснил Кулеба.

По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, сроки обновления будут составлять как минимум несколько месяцев.

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