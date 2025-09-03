Модернизированный "Шахед" нашли в Украине: в чем его особенность
- Россия использует модернизированные дроны "Шахеды" с онлайн-системой управления для разведки и атак на украинскую инфраструктуру.
- Другие дроны могут быть оснащены спутниковым интернетом, что позволяет поражать цели и вести разведку одновременно.
Россияне применяют новейшие "Шахеды" с системой управления онлайн. Такие дроны способны вести разведку.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военного Сергея Флеша.
Что известно об обновленных "Шахедах"?
Военные уже находят в Украине обновленные российские дроны с антеннами. Враг запускает их для атак по украинской инфраструктуре и может управлять ими в режиме реального времени. Новые "Шахеды" оснащены камерами и радиоуправлением серии "Ь".
С помощью системы наблюдения, враг может наводить БпЛА, находясь на территории России. На дроне, который упал, было четко заметно антенны на крыльях. А вот модемы и камеры найти не удалось, ведь, по словам Флеша, они разбиваются и сгорают.
Модернизированный "Шахед" с камерой / Фото со страницы Сергея Флеша
Кто не в курсе, это новая версия "Шахеда", который может управляться онлайн из России, может вести разведку и атаковать даже цели в движении,
– сообщил военный.
Как Россия модернизировала "Шахеды"?
Как рассказывал ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, иранские "Шахэды", которые модернизирует Россия, имеют системы оптического наведения и антенны для высокой помехоустойчивости. Поэтому системам РЭБ труднее сбивать их сигнал. Также новейшие дроны, такие как "Герберы", оснащены взрывчаткой для самоподрыва. Враг сделал это, чтобы после падения невозможно было распознать составляющие беспилотника.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что враг еще в 2024 году начал изготавливать "Шахеды" почти полностью из полимерных материалов со средствами спутникового интернета. Для обратной связи оккупанты могут устанавливать Starlink, что позволяет не только поражать объекты, но и одновременно вести разведку.