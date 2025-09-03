Россияне применяют новейшие "Шахеды" с системой управления онлайн. Такие дроны способны вести разведку.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военного Сергея Флеша.

Смотрите также В Украине действуют секретные заводы дронов, – Politico

Что известно об обновленных "Шахедах"?

Военные уже находят в Украине обновленные российские дроны с антеннами. Враг запускает их для атак по украинской инфраструктуре и может управлять ими в режиме реального времени. Новые "Шахеды" оснащены камерами и радиоуправлением серии "Ь".

С помощью системы наблюдения, враг может наводить БпЛА, находясь на территории России. На дроне, который упал, было четко заметно антенны на крыльях. А вот модемы и камеры найти не удалось, ведь, по словам Флеша, они разбиваются и сгорают.

Модернизированный "Шахед" с камерой / Фото со страницы Сергея Флеша

Кто не в курсе, это новая версия "Шахеда", который может управляться онлайн из России, может вести разведку и атаковать даже цели в движении,

– сообщил военный.

Как Россия модернизировала "Шахеды"?