Модернізований "Шахед" знайшли в Україні: в чому його особливість
- Росія використовує модернізовані дрони "Шахеди" з онлайн-системою керування для розвідки та атак на українську інфраструктуру.
- Інші дрони можуть бути оснащені супутниковим інтернетом, що дозволяє вражати цілі та вести розвідку одночасно.
Росіяни застосовують новітні "Шахеди" із системою керування онлайн. Такі дрони здтні вести розвідку.
Про це пише 24 Канал з посиланням на військового Сергія Флеша.
Що відомо про оновлені "Шахеди"?
Військові вже знаходять в Україні оновлені російські дрони з антенами. Ворог запускає їх для атак по українській інфраструктурі та може керувати ними в режимі реального часу. Нові "Шахеди" оснащені камерами та радіокеруванням серії "Ь".
За допомогою системи спостереження, ворог може наводити БпЛА, перебуваючи на території Росії. На дроні, який впав, було чітко помітно антени на крилах. А от модеми та камери знайти не вдалося, адже, за словами Флеша, вони розбиваються та згорають.
Модернізований "Шахед" з камерою / Фото зі сторінки Сергія Флеша
Хто не в курсі, це нова версія "Шахеда", який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі,
– повідомив військовий.
Як Росія модернізувала "Шахеди"?
Як розповідав раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, іранські "Шахеди", які модернізує Росія, мають системи оптичного наведення та антени для високої завадостійкості. Через це системам РЕБ важче збивати їхній сигнал. Також новітні дрони, такі як "Гербери", оснащені вибухівкою для самопідриву. Ворог зробив це, аби після падіння не можливо було розпізнати складові безпілотника.
Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що ворог ще у 2024 році розпочала виготовляти "Шахеди" майже повністю з полімерних матеріалів із засобами супутникового інтернету. Для зворотного зв'язку окупанти можуть встановлювати Starlink, що дає змогу не тільки вражати об'єкти, але й одночасно вести розвідку.