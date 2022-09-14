Россияне не жалеют своих детей ради амбиций путина: психолог объяснил, как до этого дошло

Кремль приложил огромные усилия для того, чтобы контролировать свое население, рисуя образы врагов и идеализируя себя. Поэтому ради амбиций путина россияне не жалеют даже своих детей.

О том, почему так произошло 24 каналу, рассказал общественно-политический психолог Валентин Ким. Ранее он рассказал, что побуждает людей переходить на сторону врага.

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Создать из человека зверя – просто

Ким отметил, что исследования и эксперименты показали, что создать из человека зверя – просто. Человек очень быстро теряет человечность, если есть несколько факторов:

Авторитет, приказывающий тебе делать что-то.

Предыдущая пропагандистская работа, обесценивающая человеческую жизнь, особенно врага.

Демонстрация, что мы сильнее кого-то.

Поэтому, когда мы думаем о российском обществе, как это произошло очень быстро – это вполне нормально,

– заметил общественно-политический психолог.

Он добавил, что для этого кремль приложил огромные усилия. В частности:

контролировать население россии;

создавать образ врага;

использовать идею величия.

Российское общество само по себе агрессивно

Общественно-политический психолог продолжил, что в этом помогало и само российское общество, поскольку само по себе оно агрессивно. Мы много думаем о том, почему русские солдаты так ведут себя. А это феномен, который называется "каскад агрессии".

"Если ты постоянно находишься в агрессивной среде, то сам начинаешь проявлять агрессию по отношению к любому, кто ниже тебя хотя бы на одно звено", – подчеркнул он.

Кроме того, Ким сказал, если нет возможности издеваться над врагом, ты начинаешь издеваться над своими.

Представьте стадо бабуинов. Проснулся альфа-самец, он в плохом настроении, находит бета-самца и начинает его избивать. Тот в свою очередь гамма-самца и так до наименее статусной обезьяны. Она начинает бить землю или деревья, потому что ей тоже нужно свою агрессию куда-то перенаправить, потому что иначе это навредит уже ее организму,

– рассказал общественно-политический психолог.

Стенд с прибитыми смартфонами

Он отметил, что видел интересную фотографию, сделанную где-то в Крыму возле военного аэродрома. Там стенд, к которому гвоздями прибиты смартфоны и надпись, мол, никаких технологий. Это интересный пример, ведь демонстрирует, как россияне отобрали телефоны у своих солдат.

"Это агрессия по отношению к имуществу собственных солдат. Они не могут дотянуться до украинцев, а агрессию где-то проявить надо", – отметил Ким.

Общественно-политический психолог заметил, что схожие ситуации происходит и когда их солдаты возвращаются с фронта и начинают избивать своих. Это та же агрессия. Это необходимость получить признание, статус и уважение. Это опять же о проблемах внутри россии.

Ким о том, почему россияне не жалеют своих детей ради амбиций путина: смотрите видео

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