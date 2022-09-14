Объем утечки значителен – 100 метров кубических в секунду. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Уровень воды в Ингульце меняется
По словам Тимошенко, уровень воды в реке Ингулец меняется за час. Власти осознают масштабы задач, необходимых для ликвидации последствий ракетных ударов.
Чиновник заверил, что уровень воды на улицах города постоянно мониторят специальные посты. Следят и за частным сектором в Ингулецком и Центрально-Городском районах Кривого Рога. Там есть риск подтопления.
Это вызов для всех нас, но ситуация контролируемая. Привлечены все Службы для скорейшей ликвидации угрозы,
– отметил заместитель главы ОП.
Что известно об ударе по Кривому Рогу
- Вечером россияне выпустили по Кривому Рогу 8 крылатых ракет.
- В российских СМИ сообщили, что захватчики попали по дамбе Карачуновского водохранилища.
- уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2 – 3 метра.
- Также после обстрела в Кривом Роге возникли проблемы с водоснабжением.
- В ОП подчеркнули, что это террористический акт против украинцев. Ракеты прицельно летели в постройки, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей.
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