Объем утечки значителен – 100 метров кубических в секунду. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Уровень воды в Ингульце меняется

По словам Тимошенко, уровень воды в реке Ингулец меняется за час. Власти осознают масштабы задач, необходимых для ликвидации последствий ракетных ударов.

Чиновник заверил, что уровень воды на улицах города постоянно мониторят специальные посты. Следят и за частным сектором в Ингулецком и Центрально-Городском районах Кривого Рога. Там есть риск подтопления.

Это вызов для всех нас, но ситуация контролируемая. Привлечены все Службы для скорейшей ликвидации угрозы,

– отметил заместитель главы ОП.

Что известно об ударе по Кривому Рогу

Вечером россияне выпустили по Кривому Рогу 8 крылатых ракет.

В российских СМИ сообщили, что захватчики попали по дамбе Карачуновского водохранилища.

уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2 – 3 метра.

Также после обстрела в Кривом Роге возникли проблемы с водоснабжением.

В ОП подчеркнули, что это террористический акт против украинцев. Ракеты прицельно летели в постройки, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей.

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