Об'єм витоку значний – 100 метрів кубічних в секунду. Про це розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
До теми Після удару по Кривому Рогу на 2 – 3 метри піднявся рівень Інгульця: річка вийшла з берегів
Рівень води в Інгульці змінюється
За словами Тимошенка, рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Влада усвідомлює масштаби задач, які потрібні для ліквідації наслідків ракетних ударів.
Чиновник запевнив, що рівень води по вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости. Слідкують і за приватним сектором в Інгулецькому та Центрально-Міському районах Кривого Рогу. Там є ризик підтоплення.
Це виклик для всіх нас, але ситуація контрольована. Залучені всі Служби для якнайшвидшої ліквідації загрози,
– зазначив заступник глави ОП.
Що відомо про удар по Кривому Рогу
- Ввечері росіяни випустили по Кривому Рогу 8 крилатих ракет.
- У російських ЗМІ повідомили, що загарбники поцілили по дамбі Карачунівського водосховища.
- рівень води в річці Інгулець піднявся на 2 – 3 метри.
- Також після обстрілу в Кривому Рогу виникли проблеми із водопостачанням.
- В ОП наголосили, що це терористичний акт проти українців. Ракети прицільно летіли в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей.
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