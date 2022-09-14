Об'єм витоку значний – 100 метрів кубічних в секунду. Про це розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

До теми Після удару по Кривому Рогу на 2 – 3 метри піднявся рівень Інгульця: річка вийшла з берегів

Рівень води в Інгульці змінюється

За словами Тимошенка, рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Влада усвідомлює масштаби задач, які потрібні для ліквідації наслідків ракетних ударів.

Чиновник запевнив, що рівень води по вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости. Слідкують і за приватним сектором в Інгулецькому та Центрально-Міському районах Кривого Рогу. Там є ризик підтоплення.

Це виклик для всіх нас, але ситуація контрольована. Залучені всі Служби для якнайшвидшої ліквідації загрози,

– зазначив заступник глави ОП.

Що відомо про удар по Кривому Рогу

Ввечері росіяни випустили по Кривому Рогу 8 крилатих ракет.

У російських ЗМІ повідомили, що загарбники поцілили по дамбі Карачунівського водосховища.

рівень води в річці Інгулець піднявся на 2 – 3 метри.

Також після обстрілу в Кривому Рогу виникли проблеми із водопостачанням.

В ОП наголосили, що це терористичний акт проти українців. Ракети прицільно летіли в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей.

Дивіться також – нові деталі про масований нічний обстріл Миколаєва: відео