Атака трапилася під час повітряної тривоги. Її оголосили приблизно о 17:00.

До теми Військові розповіли, якими ракетами окупанти вдарили по Кривому Рогу

Рівень Інгульця піднявся на 2 – 3 метри

Після ворожої атаки 14 вересня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав містян дотримуватися спокою. За його словами, росіяни завдали удару по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури.

Ми розуміємо, що робити. Подача води для населення вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом. Більш детально писати не можу – читають орки,

– зазначив Вілкул.

Після обстрілу в російських ЗМІ повідомили, що загарбники поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. Внаслідок цього рівень води в річці Інгулець піднявся на 2 – 3 метри. Також після обстрілу в місті виникли проблеми із водопостачанням.

Дивіться відео, як піднявся рівень Інгульця:

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів, що по Кривому Рогу прилетіли 8 російських крилатих ракет.

Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей,

– наголосив посадовець.

Рівень Інгульця зріс через ворожий обстріл: відео

Тимошенко додав, що російські війська 14 вересня скерували максимальну кількість зброї на гідротехнічні споруди. Мета окупантів – очевидна. Вони намагаються створити надзвичайну ситуацію.

"Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді. Їм потрібна наша паніка, в якій важко приймати рішення. Тому не панікуємо", – наголосив посадовець.

Він зазначив, що вже зараз Служби ліквідовують наслідки ракетних ударів, а роботу на місці координує військова адміністрація.

"Головне, що потерпілих серед мирного населення немає, а інше – відновимо. Ситуацію тримаємо під контролем", – підсумував Тимошенко.

Зверніть увагу! В Дніпропетровській ОВА заявили, що росія вдарила по місту 7 ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Окупанти поцілили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури. Зафіксували серйозні пошкодження гідротехнічних споруд.

Тимошенко показав наслідок російського удару: відео

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